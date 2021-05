O pano sobre a Liga começou a cair em tons de azul. O FC Porto bateu o Belenenses por 4-0, na última jornada. O jogo permitiu dissipar algumas dúvidas, mas deixou outras tantas a pairar no ar.



Ainda sem renovar contrato com os portistas, Sérgio Conceição fez apenas uma alteração em relação ao último jogo: trocou o castigado Uribe por Grujic, outro jogador que poderá não estar no Dragão para o ano. Por sua vez, Petit alterou três jogadores para um jogo que pouco ou nada interessava aos azuis, impossibilitados de chegarem ao sexto lugar.



Apesar do carácter nada decisivo, o encontro foi interessante de seguir e teve momentos de fazer saltar qualquer adepto da cadeira - incompreensível o estádio estar vazio depois do que aconteceu recentemente e vai acontecer na final da Champions.



O FC Porto começou, naturalmente melhor, e ameaçou o golo por João Mário antes de Taremi marcar e sonhar com a entrada na luta pelo prémio de melhor marcador da Liga. Após um erro tremendo de Varela, Otávio serviu o iraniano para o 16.º golo na Liga.



O fim de tarde quente corria a favor dos dragões e nem o remate de Cassierra à meia-volta lhes roubou o sorriso. Aos 28 minutos, João Mário bateu Rúben Lima em velocidade e cruzou rasteiro para o pontapé de Grujic na passada. Tudo fácil, tudo simples para a equipa portista.



Sem nada a temer e a perder, o Belenenses viveu o melhor período da partida no final da primeira parte e poderia ter reduzido a desvantagem. Porém, Varela mostrou pontaria a mais e acertou na trave enquanto Miguel Cardoso viu Marchesín negar-lhe o golo. Se o argentino esteve bem perante o extremo, falhou em toda a linha a saída a um cruzamento e Tomás Ribeiro falhou um golo certo.



Pelo meio, Kritciuk assinou a defesa da tarde e evitou que Sérgio Oliveira fizesse o 3-0 antes do intervalo.



O Belenenses tornou-se menos perigoso na segunda parte e acabou por sofrer uma goleada demasiado pesada para o que fez na segunda metade. Foi, sublinhe-se, penalizado pelos erros que cometeu. Cafú perdeu a bola para Taremi em zona proibida e este serviu de bandeja Toni Martínez para o 3-0. Terceiro jogo seguido a marcar do espanhol.



Com o vencedor da partida encontrado, Sérgio Conceição deu tempo de jogo a Evanilson, Francisco Conceição, Baró, Carraça e Fábio Vieira. Acabou por ser o esquerdino, internacional sub-21 português, a assistir Diogo Leite para o 4-0 final.



Ainda com incertezas relativamente ao seu futuro, é certo que Conceição chegou à vitória número 150 na Liga. Apesar dos quatro golos, o jogo não teve muita história. Foi para cumprir calendário, no fundo.