FC Porto e Benfica empataram esta sexta-feira, a uma bola, em jogo da 14.ª jornada da Liga portuguesa.

No clássico do Dragão, foram as águias a inaugurarem o marcador, aos 17 minutos: Seferovic assistiu Grimaldo e o espanhol picou a bola sobre Marchesín.

A resposta dos dragões não demorou muito: aos 25 minutos, Corona descobriu Taremi dentro da área e o iraniano bateu Vlachodimos.

Na segunda parte, Taremi viu vermelho direto aos 73 minutos, por falta sobre Otamendi, mas o resultado não voltou a mexer.

Assim, os dois rivais continuam a quatro pontos do líder Sporting, que também empatou, na receção ao Rio Ave.