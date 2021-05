O Santa Clara venceu o Rio Ave por 1-0, com um golo decisivo de Carlos Júnior, aos 53 minutos. Um encontro sem grande história e com poucos lances de perigo: o Rio Ave teve sempre mais bola, o Santa Clara foi sempre mais perigoso. No final, a eficácia fez a diferença.

Apesar de estarem em circunstâncias bem distintas, o certo é que ambas as equipas não queriam deixar escapar os três pontos. O Rio Ave, em zona delicada na classificação, precisava dos três pontos. O Santa Clara, ainda com ambição europeia (mais ténue, é certo, desde que Daniel Ramos pôs água na fervura), não vencia há cinco jogos.

Ainda assim – e quiçá devido ao sol que fez sentir esta tarde em Ponta Delgada – o jogo começou morno. Equilibrado de parte a parte, o Rio Ave procurou assumir a posse de bola desde início, enquanto os açorianos procuravam pressionar alto para condicionar a saída de jogo dos ‘caxineiros’.

O primeiro aviso de perigo foi dado pela equipa da casa, aos 11 minutos. Remate de fora da área de Allano para uma defesa atenta de Kieszek. Seis minutos depois, lance idêntico: remate de longe de Allano, nova defesa do guardião vilacondense.

Com o passar do primeiro tempo, o Rio Ave assegurou o controlo do encontro, dominando a posse de bola a seu bel-prazer. Por estratégia, o Santa Clara mantinha-se na expectativa, mantendo, em várias ocasiões, todos os jogadores atrás da linha da bola.

Apesar da esmagadora posse de bola, que passava de corredor em corredor ao longo de toda a largura do campo, a equipa do Rio Ave teve sempre dificuldades na definição dos lances. No final do primeiro tempo, a formação de Miguel Cardoso terminou com 60 por cento de posse de bola, mas com zero oportunidades de golo criadas.

No regresso das cabines, o jogo manteve a mesma toada. O Santa Clara voltou a apostar na longa distância e desta vez teve sorte. Aos 53 minutos, remate de fora da área de Anderson Carvalho, Kieszek defendeu para a frente e Carlos Júnior encontrou para o fundo das redes. O árbitro inicialmente assinalou fora de jogo, mas após um longo compasso de espera, o VAR considerou tudo legal. Estava feito o 1-0, num jogo sonolento, onde nem o golo teve emoção.

A perder, o Rio Ave procurou assumir a ‘despesa’ do encontro com mais determinação, mas ao fazê-lo, expôs-se aos contra-ataques do Santa Clara. Numa transição rápida, Allano correu, correu e correu pela ala esquerda, mas no momento da finalização atirou à barra. Muito perto o Santa Clara do segundo golo.

O Rio Ave respondeu aos 65 minutos. Excelente iniciativa de Gelson Dala dentro da área, que desviou os centrais açorianos para rematar para uma defesa apertada de André Ferreira. A equipa de Miguel Cardoso começou a carregar e, aos 66 minutos, Dala travou novo duelo com André Ferreira. O guardião açoriano voltou a levar a melhor.

Mas foi sol de pouca dura. Com o jogo a caminhar para o fim, o Rio Ave continuou com o domínio da posse de bola, mas faltou intensidade e critério ao conjunto de Miguel Cardoso para alterar o resultado.

O Santa Clara procurou sobretudo manter a organização defensiva e, a pedaços, ia lá frente com ‘pezinhos de lã’ ver se conseguia o segundo golo. Foi assim que Anderson Carvalho, aos 81 minutos, rematou forte de fora da área para uma grande defesa do guardião ‘caxineiro’.

Até ao final do jogo, o Rio Ave instalou-se no meio-campo contrário, mas, apesar de algumas tentativas, nunca conseguiu ultrapassar a defensiva do Santa Clara.