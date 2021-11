A FIGURA: Ricardo Horta

Antes do jogo recebeu uma camisola comemorativa dos 250 jogos que fez pelo clube e, dentro de campo, mostrou porque é uma das figuras da equipa. Desatou o 0-0 e, na hora de cobrar a grande penalidade, fê-lo de forma irrepreensível.

O MOMENTO: Horta dá tranquilidade, ao minuto 45

O Sp. Braga foi claramente superior e a vantagem mínima em certo período do primeiro tempo não justificava o que se via nas quatro linhas. O capitão elevou o marcador perto do intervalo e, por essa altura, adivinhava-se que a vitória já não escapava aos arsenalistas. Tal como se veio a confirmar.

OUTROS DESTAQUES

Iuri Medeiros

Aquela canhota brilhou na primeira parte! Iuri foi o grande desequilibrador do Sp. Braga, com dribles sobre os adversários, toques de requinte e passes a desmarcar os colegas. A exibição só peca por não ter marcado, aos 44 minutos, permitindo a defesa a Charles.

Yan Couto

Em jogos onde a sua capacidade defensiva não seja colocada à prova, é um jogador temível para a defensiva contrária. Esteve imparável graças à velocidade e ritmo que impunha, além de cruzar quase sempre bem, ficando os colegas a dever-lhe uma melhor definição.

Raul Silva

O central brasileiro voltou após vários meses de lesão e marcou, está claro, de cabeça. Continua muito forte nos duelos aéreos e será um alívio para Carlos Carvalhal, que pode contar com mais um defesa, após a lesão de Sequeira.