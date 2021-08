Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Tondela por 2-1:

[O campeonato vai parar por algum tempo devido aos compromissos para as seleções. Preferia continuar a jogar ou este descanso é bem-vindo?]

«Preferia continuar a jogar. Nem pensar! Mas, hoje, as seleções é que mandam nos clubes. Os clubes é que pagam, mas as seleções é que mandam. Está tudo ao contrário!

Preferia continuar, sabendo que as seleções também têm de jogar. Pelo facto de a pandemia ter atrasado [a fase de apuramento para o Mundial 2022] na CONMEBOL, agora, em vez de dois jogos vão ter três. Vai acontecer com o Otamendi e com o Lucas Veríssimo, que vão jogar a São Miguel às 5 da manhã do dia do jogo [com o Santa Clara na 5.ª jornada da Liga].

Se eu tivesse mais três centrais, o Lucas Veríssimo e o Vertonghen não jogavam. Estão a ver? Temos excesso de avançados e atrás precisamos de ter mais um central. É evidente: hoje joguei com dois, mas normalmente jogo com três e só tenho um jogador para compensar uma rotatividade ou uma lesão. Porque aqueles três jogadores vão fazer, no mínimo, 60 jogos com os jogos da seleção. E eles vão ter lesões. E o Benfica precisa de arranjar mais um central. Quem? Não sei.»