Declarações do avançado do Sporting, Jovane Cabral, na flash interview da SportTV, após a vitória com o Tondela, por 2-0, em jogo da 27.ª jornada da Liga:

[O que significa o prémio de melhor em campo?] «É um prémio que divido com a equipa, estou feliz por recebê-lo. A equipa esteve bem e estou contente com isso.

[Mais um momento de inspiração com o golo de livre] Tive sorte de bater, o Mathieu confiou em mim e espero fazer mais golos assim.

[Voltou a trocar mensagem com Bruno Fernandes antes do jogo?] Isso fica entre nós, é um grande amigo e dedico-lhe também este golo.

Temos treinado bem e o que importa são os três pontos.

[Jovane confiante] Faço o meu trabalho e o golo vem com o tempo.»