FIGURA: Pedro Trigueira

Uma, duas, três, quatro e cinco. Foram vários os lances que culminaram com defesas geniais de Pedro Trigueira. Fosse qual fosse o resultado, já seria uma das figuras do encontro. Com o Tondela a sair dos Açores com um empate, Pedro Trigueira pode reivindicar para si um quota-parte fundamental do resultado final.

MOMENTO: Boselli inicia recuperação do Tondela (78m)

Um golo caído do céu. Numa altura em que o Santa Clara estava a carregar para chegar ao terceiro, o Tondela, num contra-ataque, chegou ao golo por Boselli. A bola, aparentemente, só tinha batido no poste, mas o VAR considerou golo, para surpresa dos presentes no Estádio de São Miguel. A bola entrou mesmo na totalidade. O golo motivou o Tondela e abalou os açorianos, tendo sido decisivo para o empate final.

OUTROS DESTAQUES

Rui Costa: Rui Costa é aquele avançado estilo ‘patinho feio’, que, por não ser um portento técnico, costuma passar despercebido. Mas a verdade é que costuma cumprir com aquilo que se pede: golos. Já é o melhor marcador dos açorianos na prova. Hoje, não só marcou, como esteve muito ativo na frente de ataque, travando um duelo interessante com Pedro Trigueira. Foi também fundamental em recuar para tabelar com os colegas, permitindo à equipa explorar a profundidade.

Boselli: quem viu o jogo até meados da segunda parte não esperaria certamente que a vitória escapasse ao Santa Clara. Mas escapou graças a Boselli, que apontou dois golos. Entrou para fazer a diferença.