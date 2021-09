O treinador do Marítimo, Julio Velázquez, defendeu este domingo que o facto de o Marítimo receber o Arouca na casa do Nacional, na Choupana, não vai ser uma desculpa para «ganhar, empatar ou perder» no jogo da 5.ª jornada da I Liga, às 19 horas de segunda-feira.

«A dinâmica de preparação do jogo foi a mesma. Não vai ser desculpa para ganhar, empatar ou perder», sublinhou o técnico espanhol, em conferência de imprensa, destacando que «jogar na Madeira é um fator positivo» e enaltecendo a «empatia entre o Marítimo e o Nacional» como «exemplo para a sociedade».

Para Velázquez, o Arouca é uma equipa «com uma boa transição ofensiva e muito compacta a nível defensivo», que vai lutar pelo seu objetivo, a permanência. «Vai ser um jogo difícil, vamos tentar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir a vitória», expressou o técnico de 39 anos, dizendo que os últimos reforços, Ricardinho e Guitane, devem integrar a lista de convocados, apesar de estarem «em situações muito diferentes».

«Ricardinho vem de uma dinâmica de treino e jogo totalmente normal. Guitane já conhece a ilha e o clube, mas não compete desde 19 de maio e treinava com a equipa B [do Rennes]», detalhou. Já o avançado Joel Tagueu, com uma lesão na coxa esquerda, continua de fora.

O Marítimo é 11.º com quatro pontos e o Arouca é 15.º com três.