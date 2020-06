Esta sexta-feira, dia 11 de junho, prossegue a 26.ª jornada da Liga.

Às 19h00, o Moreirense recebe o Rio Ave, em Moreira de Cónegos e duas horas depois, às 21h15, o Sporting defronta em Alvalade o Paços de Ferreira.

Ambos os jogos podem, como sempre, ser acompanhados AO MINUTO no Maisfutebol.

Dia também do regresso de Cristiano Ronaldo à competição: a Juventus disputa a segunda mão das meias-finais da Taça de Itália frente ao Milan. No primeiro jogo da eliminatória registou-se um empate a uma bola.

Em Espanha, prossegue a 28.ª jornada da La Liga, que marca o regresso da prova. Ao final da tarde, a partir das 18h30, o Granada, dos portugueses Rui Silva, Domingos Duarte e Gil Dias, defronta o Getafe. Às 21h00, o Valência de Gonçalo Guedes e Thierry Correia disputa o dérbi ante o Levante.

Na Alemanha dá-se o pontapé de saída da 31.ª jornada da Bundesliga, com o Hoffenheim-Leipzig.

Nota ainda para o regresso do futebol na Turquia. O Fenerbahçe recebe o Kayserispor, de Miguel Lopes, enquanto o Goztepe, de Beto e Castro, defronta o Trabzonspor, de João Pereira. Ambas as partidas tem início marcado para as 19h00.