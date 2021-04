Momento: penálti sobre Cassierra

Minuto 35 da primeira parte. Transição rápida do Belenenses, com Cassierra a vir da direita para o interior da área e a ser derrubado por uma entrada inadvertida de Lucas África. António Nobre não teve dúvidas e apontou para a marca de grande penalidade de onde Miguel Cardoso marcou o importante golo abri caminho para uma vitória que deixa a equipa de Petit numa posição bem mais confortável na classificação.

Figura: Kritciuk com as luvas a ferver

Grande exibição do guarda-redes russo, sobretudo na segunda parte, quando o Marítimo arriscou tudo à procura do empate. Kritciuk já tinha feito um par de boas defesas na primeira parte, mas foi na segunda em que esteve em maior destaque, num duelo particular com Joel Tagueu, mas não só. O russo defendeu três remates do camaronês, um deles, a curta distância, de grau de dificuldade elevado e ainda um pontapé de Rodrigo Pinho e uma cabeçada de Alipour.

Outros destaques:

Joel Tagueu

O mais inconformado dos madeirenses, sempre a procurar oferecer linhas de passe para os companheiros fazerem chegar a bola ao ataque. Em boa forma física, o avançado camaronês movimentou-se bem na área e foi, de longe, o mais rematador do jogo desta tarde. Teve três oportunidades claras para fazer o golo do empate, mas encontrou pela frente um Kritciuk inspirado.

Miguel Cardoso

Já fez jogos mais brilhantes do que hoje, mas a verdade é que marcou o golo que abriu caminho para a vitória, desde a marca dos onze metros, e depois ainda fez a assistência para o segundo, marcado por Francisco Teixeira. Sem ter realizado uma grande exibição, acabou por ser determinante no resultado.

Bruno Ramires

Entrou no melhor período do Marítimo e ajudou o Belenenses a estabilizar o jogo,

Rúben Lima

Bom jogo do lateral esquerdo que não se cansou de fazer piscinas sobre a sua ala, a subir no apoio ao ataque, para depois recuar no apoio à defesa.