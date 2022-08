Dois meses e meio depois, as emoções da I Liga portuguesa estão de volta, com o arranque da edição 2022/23 do campeonato esta sexta-feira, no Estádio da Luz, no duelo que opõe Benfica a Arouca.

Se para muitos é o regresso à competição no principal campeonato português, ou a possível estreia no caso dos reforços assegurados pelos 18 clubes, há nomes que, por lesões ou castigos, vão ficar de fora na primeira jornada.

Confira, neste artigo em constante atualização, os lesionados e castigados para a ronda inaugural da I Liga, que tem três encontros no sábado, em Vila do Conde, na Amoreira e na casa do campeão FC Porto, que inicia a defesa do título ante o Marítimo, no Dragão. No domingo, há um grande duelo em cartaz, o Sp. Braga-Sporting, mas também paragens nos Açores, Chaves e Portimão, numa ronda que encerra na segunda-feira em Barcelos. Siga, ao minuto, tudo sobre a jornada, no Maisfutebol.

6.ª FEIRA, 5 DE AGOSTO

Benfica-Arouca (20h15)

Benfica

Lesionados: Lucas Veríssimo, João Victor.

Castigados:

Arouca

Lesionados: Nino Galovic, Sema Velázquez, Pedro Moreira, David Simão (em dúvida).

Castigados:

SÁBADO, 6 DE AGOSTO

Rio Ave-Vizela (15h30)

Rio Ave

Lesionados:

Castigados:

Vizela

Lesionados: Cassiano, Etim, Claudemir, Maviram, Igor Julião (em dúvida).

Castigados: Ivanildo Fernandes.

Estoril-Famalicão (18h00)

Estoril

Lesionados:

Castigados:

Famalicão

Lesionados:

Castigados: Riccieli.

FC Porto-Marítimo (20h30)

FC Porto

Lesionados: Wilson Manafá, Evanilson (em dúvida).

Castigados:

Marítimo

Lesionados:

Castigados:

DOMINGO, 7 DE AGOSTO

Santa Clara-Casa Pia (15h30 – 14h30 locais)

Santa Clara

Lesionados: Costinha, Tomás Domingos.

Castigados:

Casa Pia

Lesionados: Fernando Varela.

Castigados:

Sp. Braga-Sporting (18h00)

Sp. Braga

Lesionados:

Castigados:

Sporting

Lesionados: Antonio Adán, Daniel Bragança, Manuel Ugarte (em dúvida).

Castigados:

Desp. Chaves-V. Guimarães (20h30)

Desp. Chaves

Lesionados: Juninho, Euller, Obiora, João Correia (todos em dúvida), Rodrigo Moura.

Castigados:

V. Guimarães

Lesionados: Jorge Fernandes, Tomás Händel.

Castigados:

Portimonense-Boavista (20h30)

Portimonense

Lesionados: Gustavo Klismahn, Bryan Rochez.

Castigados:

Boavista

Lesionados:

Castigados:

2.ª FEIRA, 8 DE AGOSTO

Gil Vicente-Paços de Ferreira (20h15)

Gil Vicente

Lesionados: Murilo, Lucas Barros.

Castigados:

Paços de Ferreira

Lesionados: Jorge Silva.

Castigados: