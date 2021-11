Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (4-2) em jogo do Grupo F da Liga Europa:

«Fomos uma equipa forte, determinada, entrámos fortes, conseguimos uma vitória expressiva que eu acho que peca por escassa tendo em conta as oportunidades que criámos. Estivemos sempre seguros no jogo, com duas facetas, uma mais audaz e outra mais controlada pela densidade de jogos que temos. Vitória justa que nos deixa no primeiro lugar. Estamos satisfeitos, mas nada mais do que isso, agora temos de descansar porque dentro de menos de 72 horas temos um jogo difícil».

[Peso deste jogo para o que aí vem, o jogo com o Benfica] «Há muito mérito do Sp. Braga. O enquadramento é de um jogo de uma equipa do Sp. Braga agressiva, que cria muitas oportunidades, uma equipa bem posicionada a defender. Tornámos a vitória fácil. Estamos num contexto difícil, não podemos negar. Jogámos há 72 horas e tivemos este jogo, que não dá para recuperar um jogador totalmente, não sou eu que digo, são os livros. É uma linha vermelha que pode levar a haver lesões. Temos de saber fazer a gestão, e a equipa foi inteligente na forma como geriu o jogo. Estamos num contexto diferenciado, o nosso adversário, o Benfica, tem mais dois dias de recuperação, mas vamos a jogo como fomos sempre. Desde que regressei a Portugal não fui a nenhum jogo que não tenha justificado uma atitude para vencer o jogo. Recordo um jogo quando estava no Sporting, tivemos jogo com o Everton na quinta-feira, o Porto jogou na terça-feira para a Champions e não deixámos de ganhar. É a estas exemplos que nos agarramos».

[O facto de o Ludogorets jogar aberto facilitou?] «Houve períodos. Após o 1-1 também se fecharam um pouco, mas fizemos o 2-1 e o 3-1. A nossa equipa tem aprendido a lidar com as adversidades, somos uma equipa ainda em construção, as coisas não se fazem em dois dias, temos jogadores novos, como tenho dito. Temos aumentando a eficácia ofensiva, hoje foi uma exceção defensivamente, nos últimos jogos não estávamos a sofrer. Sabendo que não somos uma equipa perfeita, estamos num bom nível».