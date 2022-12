Associação Portuguesa de Certificação renovou a certificação da norma ISO 37001 – Sistema de Gestão Anticorrupção atribuída à Liga Portugal.

A instituição presidida por Pedro Proença foi a primeira entidade desportiva portuguesa certificada com esta norma a 14 de outubro de 2021.

A Liga Portugal continuará assim a contar com um Sistema de Segurança Anticorrupção, onde todas as atividades são reguladas através de uma Política e um Código de Transparência Anticorrupção, potenciando a transparência no desporto em geral e no futebol, em particular.