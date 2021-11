Figura: Luis Díaz

Está em todas. Com Luis Díaz, o FC Porto está sempre mais próximo da vitória. É fundamental na estratégia de Sérgio Conceição e consegue criar lances de perigo como um mágico tira coelhos da cartola. Parece estar em todo o lado. Hoje, viu a sua magia coroada com dois golos, que o colocaram na liderança isolada dos melhores marcador da Liga. Os defesas do Santa Clara vão ter pesadelos com ele.

Momento: golo de Sérgio Oliveira

A bola não levou muita força, mas foi de uma precisão exímia. Aos 42 minutos, Sérgio Oliveira inaugurou o marcador com um remate de fora de área, desbloqueando um jogo que estava bastante difícil até ali. O primeiro golo serviu de abre-latas: afastou os fantasmas da derrota de há duas semanas e permitiu ao FC Porto encarar a segunda parte com outra disposição. Tudo ficou mais fácil a partir do golo inaugural.

OUTROS DESTAQUES

Allano

Foi o elemento mais desequilibrador do Santa Clara. Nuno Campos não joga com uma referência atacante e por isso o brasileiro torna-se fundamental no movimento ofensivo da equipa. Foi o criador de alguns momentos de classe que permitiram aos açorianos levar perigo à baliza contrária. Contudo, Allano é de extremos e tanto pode ser um destaque pela positiva como pela negativa. Tem uma falta de discernimento gritante e acabou expulso aos 64 minutos, quando os açorianos já pareciam deitar a toalha ao chão.

Sérgio Oliveira

Num jogo em que o FC Porto esmagou na posse de bola, Sérgio Oliveira foi o principal coordenador do jogo portista. Foi à frente e foi atrás, virou para um lado e meteu para o outro. Soube quando pausar e quando acelerar o jogo. Hoje, até marcou o primeiro golo, fundamental para construir a vitoria da equipa.

Otávio

Um excelente jogo também do internacional português, que se tornou destaque ao fazer as assistências para os dois primeiros golos. No tento de Sérgio Oliveira, Otávio roubou a bola a Lincoln e deixou-a para o colega rematar, no segundo golo, marcado por Luis Díaz, fez um cruzamento milimétrico para uma grande finalização.