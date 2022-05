O que têm o Tondela-Académica, o Naval-V. Setúbal ou o Farense-Belenenses em comum?

Manutenções memoráveis na última jornada da Liga neste século. Um baú de recordações felizes para dezenas de jogadores e treinadores que se salvaram à última, na I Liga.

Em 2021/22, está praticamente tudo decidido, mas ainda há objetivos em jogo: entre Tondela, Moreirense e Belenenses, apenas um vai salvar-se. Ou até nenhum, se o terceiro classificado da II Liga vencer o play-off com o 16.º colocado do principal escalão. Não seria caso inédito, até porque o Arouca relegou o Rio Ave para o segundo escalão há um ano, acompanhando Estoril e Vizela na subida.

As decisões que vão para dentro das quatro linhas a partir das 15h30 de sábado, em Tondela, Moreira de Cónegos e Arouca, podem tornar-se num final de época memorável e épico para beirões, minhotos ou azuis e encontram, na história deste século, exemplos claros de inspiração e transpiração pela sobrevivência no principal escalão do futebol português.

A história do novo milénio trouxe, por cá, tardes memoráveis para vários clubes na I Liga, depois de partirem de lugares indesejados e em desvantagem nas últimas jornadas e nas retas finais do campeonato.

Com o final de época à porta e decisões ainda em jogo, o Maisfutebol recorda dez manutenções memoráveis na I Liga, que permitiram precisamente ao Tondela – e logo por três vezes – mas também a outros emblemas, como V. Setúbal (duas), Feirense, Paços de Ferreira, Olhanense, Académica e Farense mostrarem que tudo é possível até ao último apito da última jornada. A capacidade de superação – e a esperança de um deslize alheio, no caso para Moreirense e Belenenses – vão para jogo.

2018/2019 :: 19 Maio 2019 :: Tondela-Desp. Chaves, 5-2

As duas equipas partiam com 32 pontos para a última jornada, no 15.º e 16.º lugares, com vantagem para os flavienses devido ao confronto direto. Um salvava-se, o outro descia. Bastava um empate ao Chaves de José Mota, mas a tarde virou pesadelo para os azul-grená e sonho bem real para o Tondela de Pepa, que já vencia por 4-0 aos 28 minutos. O Chaves ainda reduziu para 4-2 até ao intervalo, mas o Tondela não deixou fugir mais uma manutenção que foi até à última para os auriverdes.

Golos: Ícaro (4m), João Pedro (8m), Jhon Murillo (16m e 77m), Juan Delgado (28m); Platiny (38m), Nikola Maras (45+2m).

Liga 2017/2018 :: 13 Maio 2018 :: V. Setúbal-Tondela, 1-0

Não, desta vez não foi o Tondela, que teve uma época bem mais tranquila em 2017/2018. As contas eram para o V. Setúbal de José Couceiro, que partia para a última jornada em 18.º e último e não só se salvou como deu um salto de quatro lugares para acabar em 14.º. Venceu e beneficiou da derrota do Paços (que desceu) em Portimão, do empate no Feirense-Estoril e também da derrota do Moreirense na Luz.

Golo: André Pereira (23m).

Liga 2017/2018 :: 13 Maio 2018 :: Feirense-Estoril, 0-0

Nervos de aço numa tarde feliz para o Feirense de Nuno Manta Santos, num Estádio Marcolino de Castro completamente cheio de adeptos. Uma vitória salvava qualquer uma das equipas, o empate podia condenar as duas, mas serviu os fogaceiros, fruto do desaire do Paços de Ferreira em Portimão. Por um ponto se salva, por um ponto se desce. O abraço de Nuno Manta e da equipa técnica logo após o apito final, contrastando com a desilusão de Ivo Vieira e companhia, foi uma das imagens de marca logo após o apito final.

2016/2017 :: 21 Maio 2017 :: Tondela-Sp. Braga, 2-0

Mais um exemplo de inspiração para o Tondela, novamente com Pepa ao leme. Os beirões partiram para a última jornada em zona de descida, mas salvaram-se graças a uma vitória por 2-0 ante o Sporting de Braga, beneficiando ao mesmo tempo de um cenário altamente improvável, mas que aconteceu, com a derrota do Arouca ante o Estoril, por 4-2. Contas finais, o Tondela salvou-se com 32 pontos, os mesmos do Arouca com quem tinha igualdade no confronto direto. Os arouquenses desceram… por um golo (saldo de 24 negativos, para 23 dos beirões).

Golos: Heliardo (41m), Kaká (64m).

Liga 2015/2016 :: 14 Maio 2016 :: Tondela-Académica, 2-0

No passado recente, não há duas sem três à última em Tondela e a primeira das manutenções conseguidas à porta do fim foi, provavelmente, a mais improvável. A oito jornadas do fim, o Tondela de Petit tinha apenas 13 pontos, estava a 11 da zona de manutenção e encetou uma recuperação fantástica, com 17 pontos nos últimos 24 possíveis, entre eles uma vitória no Dragão. Na última jornada, o Tondela era penúltimo com 27 pontos e precisava de vencer e que o União da Madeira, 16.º com 29, perdesse. Ora, os insulares foram derrotados em casa pelo Rio Ave e relegados para a descida fruto da vitória tondelense.

Golos: João Pica (12m), Luís Alberto (53m).

2013/2014 :: 21 Maio 2014 :: Paços de Ferreira-Desp. Aves, 3-1

A célebre época em que o Paços de Ferreira foi ao play-off da Liga dos Campeões e acabou a sofrer, mas com um final feliz. A nível interno, os castores precisaram do play-off para não descer e salvaram-se, negando a subida ao Desportivo das Aves. Depois do 0-0 na primeira mão, a equipa comandada por Jorge Costa, que tinha nomes como Bebé, Sérgio Oliveira ou Seri, agarrou o último bilhete de primeira na Capital do Móvel.

Golos: Bebé (25m), Jean Michaël Seri (44m), Minhoca (84m); Fábio Martins (78m).

2012/2013 :: 19 Maio 2013 :: Olhanense-Marítimo, 0-0

Final feliz em Olhão, numa época conturbada com pré-avisos de greve e depois de o Olhanense ter partido para a última jornada em zona de descida, no 15.º e penúltimo lugar, com os mesmos 24 pontos do Moreirense. Em solo algarvio, no Estádio José Arcanjo, a equipa então comandada por Bruno Saraiva nem precisou de desatar o nulo: o ponto bastou, aliado à derrota do Moreirense na Luz, com um Benfica que teve nesse jogo uma vitória amarga entre a perda da Liga para o FC Porto, da Liga Europa para o Chelsea e da Taça de Portugal para o V. Guimarães. A derrota do Beira-Mar, último com 23 pontos, ante o Sporting, também ajudou à festa rubro-negra.

2006/2007 :: 20 Maio 2007 :: Naval-V. Setúbal, 1-2

Final de época épico para o Vitória de Setúbal, que partia para a última jornada com 21 pontos e em último lugar e atrás de Desp. Aves e Beira-Mar, ambos com 22 pontos. Dois desciam, um salvava-se e a festa foi sadina, com uma vitória com reviravolta no Estádio Municipal José Bento Pessoa a dar ultrapassagem e salvação, fruto da derrota avense no Dragão por 4-1 – no jogo do título para o FC Porto de Jesualdo – e do empate do Beira-Mar ante o Paços de Ferreira (1-1) em Aveiro.

Golos: Elivélton (10m); Auri (18m), Kwame Ayew (34m).

2002/2003 :: 1 Junho 2003 :: Académica-Sp. Braga, 1-0

Eram cinco galos para três poleiros, mas a missão era complicada para a Académica que, tal como o Santa Clara, partira em zona de descida para a última jornada, ambos com 34 pontos, a um de Varzim e a dois do Beira-Mar e Moreirense, que ainda não estavam a salvo. No Estádio Municipal Sérgio Conceição, em Taveiro, era vencer e esperar deslizes de terceiros e o triunfo da Briosa, aliado ao empate no Santa Clara-Varzim, salvou a Académica e atirou açorianos e poveiros para a II Liga.

Golo: Paulo Adriano (19m).

1999/2000 :: 14 Maio 2000 :: Farense-Belenenses, 2-1

E, para fechar este dossiê de manutenções memoráveis, mais uma vez na última jornada, mais uma vez a olhar para terceiros. O Farense do espanhol Ismael Díaz era 16.º e antepenúltimo, em zona de descida, com os mesmos 32 pontos do 15.º, o V. Setúbal. Os algarvios precisavam de vencer, fizeram-no com reviravolta e contaram com um deslize dos sadinos na receção à União de Leiria (0-0).

Golos: José Carlos (59m); Marco Nuno (61m), Hassan Nader (66m).

NOTA: por falta de arquivo de imagens não há vídeos disponíveis de Olhanense-Marítimo e Farense-Belenenses.