FIGURA: Marcus Edwards

Um rasgo de genialidade, um momento de talento. Arte pura do inglês. Marcus Edwards voltou a ser decisivo para o V. Guimarães, carimbando o triunfo na despedida desta época ao Estádio D. Afonso Henriques. Um golo ao seu estilo, o nono da temporada naquela possivelmente foi também a sua despedida em jogos na Cidade Berço. Prestação de gala do jovem inglês com mais um golo para mais tarde recordar.

MOMENTO: golo de Edwards (24’)

Sacko faz o passe para o extremo, que depois operou um dos seus slaloms que apenas terminou com a rede a abanar. Livrou-se de René e de Zainadine, este último a rodopiar com a bola, rematando depois com o pé direito a bater Amir. Um golo ao estilo do inglês, resolvendo individualmente o que o coletivo não conseguiu.

NEGATIVO: estreia de Jhonatan adiada

Após quase um ano e meio sem competir depois de ter recuperado de uma lesão no braço esquerdo, em que foi sujeito a duas intervenções cirúrgicas, o guarda-redes foi escalonado no onze e completou o aquecimento. À última da hora apresentou uma dor na coxa direita e acabou substituído por Douglas. O calvário parece não ter fim, uma vez que preparava-se para se estrear com a camisola do Vitória.

OUTROS DESTAQUES

Rodrigo Pinho

Interventivo no processo ofensivo insular, o atacante brasileiro dispôs de várias oportunidades para alvejar a baliza adversária. Trabalhou bem em equipa, apareceu com critério em zonas de finalização mas faltou precisamente a finalização para que a exibição fosse mais conseguida.

Florent

Apareceu uns furos abaixo do seu habitual na retoma da Liga, mas esta noite voltou a apresentar os índices físicos que lhe são característicos. Defendeu o seu flanco mesmo tento o rapidíssimo Nanu pela frente e foi sempre uma unidade acutilante ofensivamente.

Pelágio

Compacto no setor intermediário da equipa montada por José Gomes, o médio fez a ligação entre a defesa e o ataque, mantendo o equilíbrio da equipa. Importante no auxílio às tarefas defensivas e igualmente competente a lançar o ataque.

Venâncio

O patrão da defesa do Vitória, Frederico Venâncio esteve praticamente intransponível no último reduto vimaranense com vários cortes providenciais. Esteve ativo no ataque, esboçando mesmo um remate ao travessão.