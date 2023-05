O Marítimo visita no sábado (20h30) o Sporting, na 32.ª jornada. Será o reencontro dos madeirenses com a equipa de Ruben Amorim, após a vitória por 1-0 na primeira volta, na Madeira

«Vamos [procurar novamente a vitória], até porque não temos outra hipótese. Faltando três jogos temos de ir buscar pontos onde conseguirmos e vai ser com o mesmo espírito que jogamos no jogo da primeira volta. Já passou muito tempo, alguns jogadores que disputaram esse jogo já não pertencem ao plantel maritimista e o Sporting também já tem outras variantes. Vai ser um jogo diferente, com uma história diferente, mas espero que a distribuição dos pontos seja a mesma. Vejo um Sporting com muito mais facilidade em passar os espaços uns aos outros, com uma mobilidade e imprevisibilidade maior do que aquela que tinham na primeira volta», explicou José Gomes.

A formação insular ocupa o 16.º lugar, lugar que dá acesso ao play-off de manutenção: «Estamos todos ainda com confiança de que é possível atingir os objetivos e foi com essa confiança que trabalhamos esta semana. Com todo o pragmatismo necessário e com toda a objetividade, temos de ir à procura de pontos em Alvalade.»

Em conferência de imprensa, o treinador do Marítimo elogiou a exibição do Sporting na deslocação a Paços de Ferreira. «Foi para ‘o manual de futebol’ a forma como os três da frente se movimentaram. A forma como o Nuno Santos aparecia nos espaços em largura e profundidade a servir o envolvimento desses três jogadores, aparecendo o Morita numa segunda vaga», destacando, considerando que a equipa de Ruben Amorim «teve coisas a tocar a excelência».