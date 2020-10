Declarações do treinador do Marítimo, Lito Vidigal, na sala de imprensa do Estádio do Marítimo, após a derrota com o Portimonense (1-2), em jogo da 4.ª jornada da I Liga:

«Queríamos muito ganhar e fazer a terceira vitória consecutiva. A equipa começou bem, criámos algumas situações de golo, as primeiras situações claras de golo são nossas, mas tivemos alguma infelicidade na concretização.»

«Não faltou entrega, não faltou luta, fomos infelizes em alguns momentos. Foi uma pena não termos conseguido dar seguimento àquelas duas vitórias [Tondela e FC Porto], mas agora vamos começar a preparar o próximo jogo e já temos em mente o próximo adversário.»

«Quando nós estamos em vantagem, o adversário tem de arriscar um pouco mais e é normal que nós tenhamos de baixar um pouco as linhas, mas não foi por isso. Os golos surgiram de segundas bolas e, com melhor posicionamento, podíamos ter evitado. As derrotas são difíceis de gerir, não há dúvida que a equipa trabalhou e quis vencer, procurou sempre, até ao fim, um resultado diferente.»

[Saída de Nanu para o FC Porto:] «Se o campeão nacional vem contratar um jogador ao Marítimo, é sinal que esse jogador tem qualidade. Mesmo sabendo que podemos perder esses jogadores que são importantes, temos de conseguir encontrar soluções dentro do plantel e alterar um pouco a nossa forma de jogar, mas isso leva algum tempo.»