A FIGURA: O Joel é mesmo cruel!

Regresso aos golos após duas jornadas em branco e logo em dose tripla. O duelo entre Marítimo e Boavista começou muito tático e manteve-se assim ao longo de grande parte do tempo até aparecer o camaronês… Marcou de cabeça, de grande penalidade e também após tirar dois adversários do caminho. Uma demonstração de eficácia a toda a prova, com muita classe, nos momentos certos, e que a equipa e os adeptos não esquecerão tão cedo.

O MOMENTO: penálti mata o jogo, 60m

Lá temos de falar novamente em Joel Tagueu… É incontornável. O camaronês foi travado em falta na área de rigor e o mesmo encarregou-se de cobrar a grande penalidade, tornando a reentrada do Boavista na discussão do resultado praticamente impossível.

OUTROS DESTAQUES

Xadas

Respondeu à confiança da por Vasco Seabra no regresso à titularidade com uma boa intervenção no lance do primeiro golo e uma assistência teleguiada para o segundo. Esteve bem taticamente em termos defensivos, manobra a que não costuma dedicar muito esforço.

Matheus Costa

O defesa central abriu a goleada do Marítimo com um golo fácil mas que procurou com grande sentido de oportunidade.

Makouta

O congolês foi o jogador dos nortenhos que mais procurou remar contra a maré insular, criando desequilíbrios em lances individuais, mas que não encontraram continuidade por parte dos colegas.

Vukotić

Exibição esclarecida do montenegrino, sobretudo na primeira fase da construção ofensiva dos axadrezados, com qualidade de passe.