O Marítimo conseguiu viajar ao final da tarde desta sexta-feira para Lisboa, após um voo cancelado devido ao vento forte, seguindo-se uma viagem de autocarro até ao Algarve, para defrontar o Portimonense.

Segundo fonte do clube madeirense, em cima da mesa está uma possível alteração do horário do jogo, previsto para as 15h30 de sábado, a ser confirmada ainda pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O Marítimo, 17.º e penúltimo colocado da I Liga, com 13 pontos, visita, pelas 15h30 de sábado, o Portimonense, 12.º classificado, com 23, no sábado, em jogo da 21.ª ronda, que será dirigido por Luís Godinho, da associação de Évora.