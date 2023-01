O Marítimo inscreveu José Bica, jovem dos quadros do Lille, na Liga.

O avançado de 19 anos deixou o Desp. Chaves em 2020 para ingressar no clube francês, mas agora está de regresso a Portugal.

Na mais recente lista de atualizações de inscritos na Liga, publicada às 19h00, são novidades também as inscrições de Depú (Petro de Luanda) e Allison (Internacional) por parte do Gil Vicente e do Estoril, respetivamente.

Lista de documentação apresentada à Liga até às 18h00:

Amir Feratovic - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Cedência temporária

Rui Miguel Patrocínio dos Santos - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Revalidação (júnior)

Pablo Antonio Ortiz Cabezas - Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SAD - Transferência internacional

Kauan Tome Firmino Silva - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Cedência temporária

Carlos Emiro Garces Torres - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Gilson Benchimol Tavares - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Cedência temporária

João Pedro Moreira Teixeira - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Revalidação (júnior)

Brandon Aguilera Zamora - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

José Manuel Bica Reis - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência internacional

Boubacar Fofana - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência internacional

Alhassane Sylla - Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Allison Patrick Oliveira de Souza - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

Vinícius Réquia Machado - Clube Desportivo Nacional - Futebol, SAD - Transferência internacional

Hernâni Infande Tchuda da Silva - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Cedência temporária

Eulánio Angelo Chipela Gomes - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Cedência temporária

Ousmane Diomande - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Transferência internacional

Laurindo Dilson Maria Aurélio - Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda - Transferência internacional

Bruno Viana Willemem da Silva - Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

João Marcos Lima Cândido - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Cedência temporária

Roberto Carlos Hinojoza Marin - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Paulo Guilherme Gonçalves Bernardo - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Cedência temporária