Um golo de Joel Tagueu, a meio da primeira parte, foi o suficiente para o Marítimo vencer o Nacional, num jogo bem disputado, em que o Nacional desperdiçou uma grande penalidade, por Luís Esteves.