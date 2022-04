Matheus Costa, jogador do Marítimo, jogador do Marítimo, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória do Benfica na Madeira.

«A expulsão condicionou-nos muito. Eles entraram melhor, mas depois jogámos olhos nos olhos até a expulsão condicionar a nossa estratégia. Mesmo assim, com menos um lutámos e batemo-nos até ao final. Jogar com um jogador a menos um esfoço mais mental, mas não nos abalámos e fomos e busca do resultado.

Mostrámos união e qualidade, o Marítimo é isto. Sabíamos que era difícil, infelizmente não saímos com pontos, por isso temos de lutar no próximo jogo, porque neste clube precisamos de ter de ter toda a ambição do mundo.»