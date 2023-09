Presente na Thinking Football Summit, Maxi Pereira analisou os principais candidatos ao título que, diz, são o Benfica, o FC Porto, o Sporting e o Sp. Braga.

O antigo lateral de águias e dragões destacou o início mais forte do Sporting e o mercado de transferências do Braga.

«O Sporting começou um bocado melhor, mas no outro dia empatou com o Sp. Braga, que também vai ser candidato ao título. Reforçou-se muito bem, tem jogadores de muita classe e com muita experiência», começou por dizer, aos jornalistas.

«Há muitos jogos, aconteceu o ano o Benfica estar muito tranquilo e depois em um ou dois jogos tudo mudou. Aconteceu-me mesmo quando era jogador. É assim mesmo. Pode fazer-se uma primeira volta espetacular e depois na segunda começas a ter resultados não muito bons. As pessoas começam a sentir e isso não quer dizer nada», continuou.

Para Maxi, Benfica e FC Porto são automaticamente candidatos ao título: «Sinto que o Sp. Braga pode competir, o Sporting está muito bem e acho que tem um plantel e um treinador para lutar e depois o FC Porto e o Benfica vão ser candidatos, já o demonstraram nos últimos anos. São automaticamente candidatos.

O ex-internacional uruguaio referiu ainda que é uma vantagem o FC Porto continuar a ter Sérgio Conceição, apesar de o mercado até poder ser menos positivo.

«É uma vantagem, por mais jogadores que possam mudar, o treinador faz com que a equipa compita, mesmo que as contratações não sejam as esperadas. O treinador tem as ferramentas necessárias para mentalizar uma equipa a competir, faz crescer os jogadores. O Sporting também tem um treinador muito competente, já o demonstrou, fez o clube campeão depois de muitos anos. Começaram bem, mas de repente podem cair, porque não têm jogadores experientes, como fez o Sp. Braga.»

A terminar, Maxi destacou ainda a chegada de Di María ao Benfica, eles que foram companheiros precisamente na Luz: «O Benfica foi buscar jogadores como o Di María, que já demonstrou que é um jogador diferente do resto. E depois fizeram mais uma ou outra contratação. Não os tenho visto, mas são equipas que já estão habituadas a ganhar títulos, isso dá-lhes um extra.»