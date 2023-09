O FC Porto anunciou que já entregou o protesto do jogo contra o Arouca, do passado domingo, informou o clube no seu site oficial.

Os dragões defendem que o jogo deve ser anulado por violação das leis do jogo.

«Nas alegações enviadas ao Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, o clube elenca 84 razões para fundamentar a existência de erros no processo de reversão da grande penalidade assinalada sobre Mehdi Taremi ao minuto 90 da quarta jornada», escreve o clube em comunicado, revelando que «ao documento foram ainda anexados meios de prova em formato vídeo, um comunicado do Conselho de Arbitragem (CA), o relatório do árbitro Miguel Nogueira, o relatório do delegado da Liga, o requerimento endereçado ao CA e a resposta ao mesmo».



«O FC Porto reforça que o recurso a telemóveis como meio de comunicação entre o árbitro e o VAR não está previsto, pelo que a revogação da decisão inicial tomada pelo juiz de campo - sem recurso às imagens televisivas - constitui uma violação dos regulamentos», concluem os azuis e brancos.