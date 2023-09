O FC Porto já formalizou o protesto do jogo frente ao Arouca (1-1) junto do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, confirmou uma fonte do clube à Agência Lusa.

No domingo, os dragões apresentaram um protesto junto dos delegados da Liga presentes no Dragão, «tendo em vista a anulação do jogo». Agora, submeteram a mesma solicitação ao órgão federativo.

De acordo com o FC Porto, a medida «tem como fundamento a atuação do árbitro no momento da reversão, na sequência de uma chamada telefónica e sem acesso às imagens do lance, do penálti assinalado pelo árbitro de campo por falta sobre Mehdi Taremi.»

«A ação de Miguel Nogueira constitui uma violação das regras de jogo e um erro de direito com potencial impacto grave no desfecho do encontro», concluem os azuis e brancos.