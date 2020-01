O que é feito de Mattheus Oliveira, o médio que em 2017 justificou um investimento de 2,15 milhões de euros do Sporting? A resposta é simples: Mattheus está integrado nos trabalhos do plantel principal desde setembro e é o número 94 do plantel leonino.



Apesar de treinar normalmente e participar em jogos amigáveis, o esquerdino que deu grandes indicações no Estoril-Praia e no Vitória de Guimarães nunca entrou nas convocatórias de Jorge Silas. Um dado, no mínimo, estranho, tendo em conta as tremendas limitações nas opções para o meio-campo verde e branco.



Mattheus está ligado aos leões até junho de 2022 e tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O que se passa, afinal, com o atleta?



Após consulta de várias fontes, o Maisfutebol ficou a saber que Silas já pretendeu levar Mattheus para alguns jogos, até por estar agradado com o comportamento do atleta, mas que os responsáveis pelo futebol leonino desaconselharam essas convocatórias. Porquê? Por o atleta ter recusado todas as propostas de empréstimo surgidas em agosto.



Essa recusa mereceu, de resto, um desabafo público do presidente Frederico Varandas em setembro: «O Mattheus foi uma surpresa para nós, explicámos-lhe que não ia jogar aqui. Teve propostas de Chipre, Rússia, Turquia, mas abdicou de tudo, quis ficar aqui, preferiu não jogar futebol. Estranho.»



Este impedimento tem, por isso, uma explicação simples, de acordo com as nossas informações: retaliação pela recusa em sair no mercado de transferências de verão.



O Maisfutebol solicitou esclarecimentos ao Sporting com esta informação. O clube garante ser «totalmente falso» esse impedimento. Para os leões, Mattheus treina normalmente e está ao dispor do treinador, como qualquer outro colega.



Perante este quadro atual, o atleta de 25 anos está a tentar fechar um empréstimo durante esta semana. O objetivo passa por voltar a competir num quadro de exigência máxima.