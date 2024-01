O Estoril anunciou esta quarta-feira a saída de Koba Koindredi para o Sporting.

Num vídeo publicado nas redes sociais do clube, o jogador francês admitiu que este «foi ano um ano de momentos muito bons», ele que vestia a camisola dos Canarinhos desde agosto de 2023.

«Foi curto, mas foi um ano de momentos muito bons com os adeptos, com a equipa técnica e com a equipa médica. Vivi uma experiência muito bonita, estou muito contente por ter vivido isto. Quero agradecer o apoio, sobretudo na Final Four, onde vivi algo histórico para o clube, senti que era uma coisa muito importante. Todos sofremos juntos e por isso quero agradecer pelo apoio», afirmou.

Por fim, o médio referiu que não esquecerá a sua passagem pelo clube português e agradeceu a Vasco Seabra.

«Agora sou um adepto do Estoril, mais um e continuarei a apoiar o clube! Quero agradecer ao mister (Vasco Seabra), pois estou contente pelo que fizemos juntos».

O Estoril agradeceu ao jogador de 22 anos, que se tornou «uma referência», depois de 17 jogos com a camisola do «Mágico» ao peito.

«Obrigado Koba Koindredi. O Estoril Praia agradece todo o empenho e comprometimento demonstrado!»

Veja o vídeo da despedida de Koindredi: