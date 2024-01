Vasco Seabra fez a antevisão à Taça da Liga entre Estoril e Sporting de Braga e, à semelhança do que tem acontecido nas últimas conferências de imprensa, o técnico canarinho voltou a ser confrontado com a possibilidade de perder Koba Koindredi para o Sporting neste mercado.

Contudo, Rafik Guitane também tem a saída encaminhada, neste caso para o Benfica e só no verão.

«É extraordinário numa pergunta falar de dois jogadores nossos e para clubes diferentes. Fico muito feliz por isso. Quero desfrutar deles amanhã [sábado]. No dia seguinte, não sabemos o que pode acontecer. Até 31 de janeiro as coisas estão abertas. Independentemente disso, vejo neles uma alegria e foco muito grande. A equipa está sempre a brincar com eles por causa deste tipo de notícias. Levamos isso com naturalidade. Amanhã [sábado] estão disponíveis para o jogo e sinto-os felizes por poderem lutar com os companheiros para trazermos algo especial para o Estoril», afirmou Vasco Seabra.

«É incrível para um treinador poder ver os seus jogadores serem associados a todos os clubes de tipo. É incrível para o Estoril, para eles e para mim, fico extraordinariamente feliz. Temos de saber lidar com isso», disse ainda.

Estoril e Sp. Braga defrontam-se na final da Taça da Liga este sábado, em Leiria, a partir das 19h45.