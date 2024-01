O Benfica avançou nas negociações com o Estoril e está muito perto de assegurar a contratação de Rafik Guitane para junho, segundo apurou a CNN Portugal e o Maisfutebol.

O interesse no extremo francês surgiu na reta final do ano passado, conforme o nosso jornal revelou com exclusividade a 11 de dezembro, ainda antes do acerto final com o argentino Benjamín Rollheiser, que, por sua vez, já está à disposição de Roger Schmidt.

O valor do acordo alinhado entre Benfica e Estoril caminha para ser fechado em torno de cinco milhões de euros, que, inclusive, é o preço da cláusula de rescisão do jogador de 23 anos.

Eleito o melhor em campo na meia-final da Taça da Liga diante do próprio Benfica, na última quarta-feira, Rafik Guitane tem contrato até junho de 2026 com o Estoril. Os canarinhos são donos de 70% do passe do extremo - os outros 30% pertencem aos franceses do Stade de Reims.