Rafik Guitane, jogador do Estoril, em declarações na flash interview da SportTV1, após a passagem à final da Taça da Liga:



«Estou muito contente. É um trabalho de toda a equipa, não consigo sozinho. Obrigado pelo prémio. Temos um jogo para ganhar sábado.



O Benfica é uma grande equipa, mas também estávamos bem no jogo. Jogámos com tudo e fizemos um bom jogo. Agradeço a todos os que nos apoiaram.



É histórico, mas queremos ganhar sábado para fazer ainda mais história pelo Estoril. Sp. Braga? Vai ser difícil, mas temos três dias para prepará-lo.»



[Época a nível pessoal]: «Trabalho para a equipa e a equipa está a fazer uma boa época. Ninguém joga sozinho. Isso é o mais importante. É para continuar no Estoril? Sim.