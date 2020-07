O futebolista Fábio Martins confirmou, esta sexta-feira, a saída do Famalicão, ao fim de uma época de cedência por parte do Sporting de Braga.

O extremo de 27 anos, que foi o melhor marcador dos famalicenses na edição 2019/2020 da I Liga portuguesa, com 12 golos, anunciou a despedida com uma mensagem na rede social Facebook. «Obrigado, Famalicão. Obrigado, família. Chegou a hora de dizer adeus a uma casa incrível, que me fez voltar a sentir jogador na plenitude», assinalou.

No total, Fábio Martins fez 36 jogos e 12 golos pela equipa orientada por João Pedro Sousa.

Fábio está assim de volta ao emblema minhoto, orientado por Carlos Carvalhal, com o qual tem contrato até 2022.