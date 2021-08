Dani Morer está de saída do Famalicão e vai jogar por empréstimo no FC Andorra, clube que é propriedade do internacional espanhol Gerard Piqué que joga na segunda divisão B de Espanha.



A notícia foi avançada pela imprensa local e confirmada pelo Maisfutebol. O lateral-direito, de 22 anos, não tem sido opção para Ivo Vieira esta temporada - cumpriu apenas um jogo - depois de ter disputado nove partidas no ano anterior.

Morer, que fez a formação no Barcelona e é internacional jovem por Espanha, está vinculado aos famalicenses até 2025.