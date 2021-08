Rúben Del Campo despediu-se, esta segunda-feira, do Famalicão através de uma mensagem nas redes sociais.



«Termina a minha etapa no Famalicão. Levo muitos e bons amigos, obrigado a todos e boa sorte», escreveu na legenda a uma foto com a camisola famalicense.



O suíço, de 21 anos, chegou aos minhotos em 2019/20 oriundo do Atlético de Madrid. Após seis jogos pela equipa principal do Famalicão, o avançado foi cedido aos espanhóis do Numancia, clube pelo qual cumpriu sete jogos.