Francisco Pinho assinou contrato profissional com o Famalicão até 2026, informou o clube.



O defesa, de 18 anos, cumpre a primeira temporada nos minhotos e leva 19 jogos disputados pelos sub-19, equipa que lidera o Campeonato Nacional do escalão.



Antes de chegar ao Famalicão, Francisco Pinho passou por Paivense, Feirense, Palmeiras FC e Sp. Braga.



Esta é a segunda renovação anunciada nos sub-19 do Famalicão nos últimos dois dias.