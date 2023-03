Luís Sampaio assinou contrato profissional com o Famalicão, informou o clube.



O central, capitão da equipa de sub-19, prolongou a ligação aos famalicenses até 2026.



Sampaio, de 17 anos, joga no Famalicão desde 2019 e já compete na equipa principal de juniores. O defesa disputou 25 jogos pelo atual líder do Campeonato Nacional de sub-19.