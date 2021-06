O Marítimo está a negociar a contratação do extremo português Rui Gomes, que na época passada representou a União de Leiria, no Campeonato de Portugal.

A informação, avançada pelo jornal A Bola, foi confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte próxima do processo. Segundo o nosso jornal apurou, o negócio ainda não está totalmente fechado, mas está encaminhado e estão a ser acertados pormenores necessários.

Natural de Braga, o jogador de 23 anos destacou-se na última temporada ao serviço dos leirienses, tendo feito 27 jogos e marcado sete golos em 2020/2021 na equipa que esteve na disputa pela subida à II Liga.

A confirmar-se a mudança para o Funchal, sobre a qual há contactos concretos nesta fase, Rui Gomes vai ter a primeira oportunidade de jogar na I Liga na sua carreira.

Antes de chegar à União de Leiria, Rui Gomes representou o Mafra na II Liga em 2019/2020, escalão no qual jogou pela equipa B do V. Guimarães, entre 2016 e 2018. Pelo meio, esteve no Gil Vicente no Campeonato de Portugal, na época 2018/2019. Com formação no Merelinense, Sporting de Braga e Benfica, foi no V. Guimarães que o jovem extremo concluiu a sua formação, no escalão de juniores, na época 2015/2016.