O Marítimo já começou a nova época com a casa a ser arrumada.

Dos insulares saem os guarda-redes Charles e Amir, os defesas René Santos (Al-Raed, Arábia Saudita) e Andreas Karo (APOEL, Chipre), os médios Bambock, Jean Cléber, Guitane (Rennes, França) e Diego Moreno e os avançados Correa, Fumu Tamuzo e Rodrigo Pinho (Benfica), todos em final de contrato.

No sentido inverso registam-se as entradas do guarda-redes Miguel Silva (ex-APOEL), dos defesas Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo), dos médios Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã) e Marcos Silva (ex-Águeda) e dos avançados Henrique (ex-CSKA Sófia) e André Vidigal (ex-Estoril).

A formação maritimista tem estágio marcado de 11 a 20 de julho, mais uma vez na Lousada, como na época passada.