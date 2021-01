Pepê vai ser reforço do FC Porto, sabe o Maisfutebol.



Os dragões chegaram a acordo com o Grémio e vão pagar 15 milhões de euros pela contratação do extremo de 23 anos, ficando o clube gaúcho com uma percentagem de uma futura venda.



Segundo foi possível saber, o internacional sub-23 brasileiro vai realizar os exames médicos e assinar contrato com os campeões nacionais nos próximos dias, provavelmente já durante a próxima semana.



Ainda que o negócio esteja concluído, Pepê apenas vai apresentar-se no FC Porto no arranque da próxima temporada. Assim, o futebolista pode concluir o que resta do Brasileirão e disputar a final da Taça do Brasil contra o Palmeiras de Abel, conforme desejava a direção da formação gaúcha e o treinador Renato Gaúcho.



Pepê começou a carreira no clube da Foz do Iguaçu, de onde é natural, e chamou a atenção do Grémio em 2016. Mudou-se para Porto Alegre e passou pela equipa de sub-19 e sub-20 antes de se estrear pela formação principal aos 20 anos.