O futebolista senegalês Sidy Sarr é reforço do Desportivo de Chaves, confirmou esta quinta-feira o clube que disputa a I Liga portuguesa.

Sarr, médio defensivo de 26 anos, de 1.96m, é internacional pela seleção principal do Senegal e é reforço possível para a equipa comandada por Vítor Campelos por chegar na condição de jogador livre.

Nas três últimas épocas, Sarr representou os franceses do Nimes. Também em França, já tinha jogado no Châteauroux e no Lorient. Passou ainda na Bélgica, pelo Kortrijk.

Recorde-se que já após o fecho do mercado de transferências em Portugal, o clube viu sair Kevin Pina para o Krasnodar, da Rússia, onde o mercado fechava mais tarde.