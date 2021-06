O Paços de Ferreira garantiu a continuidade do futebolista brasileiro Zé Uilton, que assinou contrato com o clube até 2024, informou esta quinta-feira o emblema pacense.

O extremo de 28 anos, que já cumpriu três épocas no Paços, desde 2018/2019, estava por empréstimo do Grémio Anápolis, com opção de compra, que agora foi acionada.

«O FC Paços de Ferreira informa que adquiriu os direitos desportivos de Uilton, tendo o atleta assinado um novo contrato com o clube com duração até 2024», refere o Paços, em comunicado.

Em três temporadas, Uilton, que também pode jogar a lateral-esquerdo (algo que fez em vários jogos), apontou sete golos em 94 jogos realizados.