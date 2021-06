O Santa Clara anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do médio Anderson Carvalho.

O jogador de 31 anos vai, assim, continuar por mais duas temporadas ao serviço dos açorianos que vão estrear-se nas competições europeias na próxima temporada, jogando na nova Conference League.

Anderson chegou ao Santa Clara na época 2018/19. Antes tinha jogado no Tosno (Rússia), no Santos e no Penapolense (Brasil), no Vissel Kobe (Japão) e no Boavista.