O presidente Rui Cordeiro acusou de traição um grupo de ex-acionistas da SAD, após estes terem vendido as participações ao empresário Ismail Uzun, que passa a deter 7,2 por cento do capital social da SAD do Santa Clara.

Em conferência de imprensa realizada em Ponta Delgada, Rui Cordeiro esclareceu que, atualmente, a SAD do Santa Clara é detida em 47,6 por cento pela empresa Azul Internacional, do singapuriano Glen Lau, e em 7,2 por cento pelo empresário turco Ismail Uzun. O Santa Clara detém 41 por cento e Carlos Sebastião 2 por cento, sendo estes os «únicos acionistas de base regional», segundo o presidente do clube.

A entrada de Ismail Uzun na SAD terá acontecido a 3 de maio, depois de um grupo de quatro acionistas, críticos da gestão da atual direção do clube, terem vendido as suas ações, que totalizavam 7,2 por cento do capital social.

«Os senhores acionistas, barrigas de aluguer do senhor Miguel Medeiros Simas, traíram o Santa Clara, ao venderem as suas ações ao senhor Ismail Uzun. O Santa Clara tentou adquirir estas ações, podendo ter neste momento 48,2 por cento e ser o seu maior acionista. Venderam-se ao dinheiro, não ao amor a este clube. Ficarão para sempre inscritos numa das páginas mais negras do universo santaclarense», referiu Rui Cordeiro.

O presidente do Santa Clara revelou ainda que estão a decorrer «negociações avançadas» entre o maior acionista da SAD, Glen Lau, e um investidor dos Emirados Árabes Unidos para a «compra da sua participação maioritária», investidor esse qeu terá o treinador de futebol Avram Grant como um «dos parceiros».