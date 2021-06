O defesa central Fábio Cardoso, do Santa Clara, está muito perto de se tornar reforço do FC Porto, confirmou o Maisfutebol junto de fontes próximas de um negócio em que só faltam acertar alguns detalhes relacionados com valores, algo que deve ficar fechado nos próximos dias.

O jogador de 27 anos, que fez quase toda a formação no Benfica, vai custar entre 2 e 2,5 milhões de euros aos cofres dos dragões, depois de três épocas de bom nível no conjunto açoriano.

Natural de Águeda, Fábio Cardoso chegou ao Benfica com 13 anos, tendo feito toda a formação nas águias sem, contudo, fazer a estreia na equipa principal.

Depois de dois empréstimos ao P. Ferreira, Fábio Cardoso seguiu para o V. Setúbal e teve uma experiência no Rangers da Escócia antes de chegar ao Santa Clara.

Agora, está muito perto de dar o maior salto na carreira desportiva, reforçando a equipa orientada por Sérgio Conceição.



Em maio, numa longa entrevista ao Maisfutebol, Fábio Cardoso disse que sentia ter «potencial para estar entre os cinco melhores» defesas-centrais portugueses.