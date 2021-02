O Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato de Francisco Moura.



Numa nota divulgada no site oficial, o emblema minhota informa que o novo vínculo do ala esquerdo é válido até 2026.



Formado nos bracarenses, Francisco Moura estreou-se na presente temporada pela equipa principal, tendo anotado dois golos no triunfo frente ao Benfica, na Luz. Nesse mesmo jogo, o jogador de 21 anos sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo.



Moura está ligado ao Sp. Braga desde 2021 e soma 33 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal e sagrou-se campeão europeu de sub-19 em 2018.