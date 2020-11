Francisco Moura, jogador do Sp. Braga, foi esta segunda-feira operado ao joelho. A operação foi bem sucedida e o tempo de recuperação previsto é de cerca de 6 meses.

Recorde-se que, após o bis no estádio da Luz, o defesa de 21 anos, fez uma entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento cruzado anterior num treino desta quarta-feira.

Formado no Sp. Braga, Moura estreou-se pela equipa principal na presente temporada e levava oito jogos realizados até ao momento.