O Tondela está interessado na contratação de Eduardo Quaresma, defesa do Sporting, sabe o Maisfutebol.



O conjunto beirão pretende reforçar o sector defensivo e o jovem central leonino agrada aos responsáveis do clube. Nesta altura, segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, ainda não há qualquer acordo entre os dois emblemas para a cedência sem opção de compra.



O Tondela perdeu Yohan Tavares, Enzo Martínez e Medioub e Pako Ayestarán tem falta de opções para o centro da defesa. Aliás, o técnico espanhol tem apenas Joca disponível para o encontro da Taça da Liga frente ao Gil Vicente, visto que Manu Hernando encontra-se a recuperar de lesão.



Eduardo Quaresma está integrado no plantel do Sporting desde a chegada de Ruben Amorim. O jogador de 19 anos jogou nove jogos em 2019/20, mas perdeu espaço na época passada e foi utilizado em apenas três jogos.