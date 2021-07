O Sporting anunciou a contratação de Kiko Félix.

O médio ofensivo de 18 anos estava no Felgueiras, e foi recrutado pelo emblema leonino para reforçar a equipa B.

Kiko Félix fez quase toda a formação no Vitória de Guimarães, mas na época passada jogou com regularidade no Campeonato de Portugal, pelo Felgueiras.