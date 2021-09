Sai ou não sai? Fica ou não fica? As dúvidas em redor de Jesus Corona acompanharam-no durante todo o mercado de transferências e, provavelmente por isso, Sérgio Conceição só lhe deu 19 minutos de competição até agora. 19 minutos, na verdade, muito desinspirados na Madeira.

Corona acabou por não sair. Tem mais um ano de contrato e ficará no FC Porto.

A passagem pela seleção do México acabou por devolver-lhe o ritmo de jogo (71 minutos contra a Costa Rica e 85 frente ao Panamá) e a confiança (golo decisivo no segundo jogo).

Se chegar a tempo ao clássico de Alvalade, como tudo indica, Conceição terá um Tecatito diferente.

«Este golo é muito gratificante. Não tenho jogado no FC Porto e necessito fazê-lo. Foram dois jogos bons e temos de continuar a somar para estar no Mundial», disse à imprensa azteca após o empate no Panamá.



«Tenho um círculo próximo de pessoas que me ajudam muito. Estou bem, talvez tenha de marcar mais golos e criar mais oportunidades, mas vou feliz da seleção.»