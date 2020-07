Micael Sequeira, adjunto de Artur Jorge, deu total mérito ao Tondela pelo facto do Sp. Braga ter tido poucas oportunidades para marcar na derrota no Estádio João Cardoso, na penúltima jornada da Liga. O treinador adjunto reconhece que a luta pelo terceiro lugar «fica mais difícil».

«Mérito do Tondela que defendeu muito bem com uma linha de seis, fechou bem o espaço interior, mas ainda tivemos uma bola no poste do Ricardo Horta. Faltou-nos qualidade no último terço, faltou inspiração e até decisão», começou por referir.

Uma derrota que pode significar o «adeus» ao terceiro lugar, caso o Sporting vença esta terça-feira o V. Setúbal. «Fica mais difícil, não vale a pena estar a esconder, mas ainda falta uma última jornada. Vamos preparar-nos para ganhar o último jogo», comentou ainda.

Um jogo em que jogou Sanca, mas Galeno não saiu do banco. «Jogam aqueles que estão melhores, o Artur Jorge entendeu que os que jogaram eram os que estavam melhores», comentou ainda o adjunto do Sp. Braga.